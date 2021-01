(VIDEO) Ministro Almonte: Gobierno está listo para firmar Pacto Eléctrico en cualquier momento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, manifestó este jueves que el Gobierno dominicano está listo para firmar el Pacto Eléctrico, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), en cualquier momento.

“De parte del Gobierno está listo para firmar el pacto, ahora, quisiéramos llegar a tiempo y con todos (los sectores)”, indicó el funcionario al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

“Nos gustaría que la firma del pacto sea con la mayor representación de los diferentes sectores”, manifestó Almonte, al tiempo que reiteró que el Gobierno no administra el pacto, sino que es un agente más.

Al ser preguntado sobre cuáles son los sectores que faltan por consensuar el pacto, el funcionario manifestó que el CES es quien tiene la gerencia para responder.

El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico está orientado a fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del sector, según su documento base.

De acuerdo con ese documento, el pacto procura, además, eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones actuales en la aplicación de las normativas.

Reitera Gobierno respalda extensión de producción Barrick Gold

A raíz de las declaraciones de Barrick Gold sobre los inconvenientes registrados para la ampliación de sus operaciones, Almonte reiteró que el Gobierno respalda la extensión de la producción de la minera.

Diversos movimientos han expresado su rechazo a la instalación de una presa de cola en Yamasá por parte de la minera.

“El tema no es ese, el tema en qué lugar se hará la presa de cola y eso todavía está en evaluación, porque depende de un estudio del impacto ambiental, que no se ha realizado, por consiguiente, no es un problema ahora mismo”, agregó.

“Afortunadamente la Barrick sigue trabajando, sigue produciendo y el Gobierno está comprometido con la producción, pero también con resguardar los intereses ambientales”, sostuvo el ministro.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, manifestó este jueves que el Gobierno dominicano está listo para firmar el Pacto Eléctrico, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), en cualquier momento. #ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/14EpUync2H — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) January 28, 2021