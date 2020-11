(VIDEO) Ministra de la Mujer: Alto índice embarazos en niñas es preocupante, tema necesita abordaje integral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, sostuvo ayer jueves que la República Dominicana no podrá avanzar si sigue aumentando el índice de embarazos en niñas y adolescentes, lo cual resalta como preocupante, al tiempo de indicar que la situación necesita de un abordaje integral entre distintos actores de la sociedad civil, las iglesias y el Estado dominicano.

“Hay que decir con pena y con vergüenza, que hemos tenidos niñas embarazadas que ni siquiera son adolescentes, cuando un país sabe que ha tenido una niña de 9, 10, u 11 años embarazada, sabe que es un país que tiene que preocuparse”, puntualizó Jiménez.

Al referirse al alto índice de embarazos en las adolescentes de la República Dominicana, dijo que existen múltiples motivos por los cuales se registran dichas situaciones, al tiempo de sostener que dicha situación necesita de un abordaje integral.

La ministra abordó el tema durante una entrevista que le realizaran los comunicadores Ely Encarnación y Jaime Rincón, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Jiménez puntualizó también, que la falta de educación sobre salud sexual y reproductiva que posee el país, la pobreza, el nivel de hacinamiento en que crecen las niñas en los barrios, la irresponsabilidad de hombres mayores que fijan su mirada en una menor, son parte de los factores que inciden en la presencia de embarazos a temprana edad en la sociedad actual.

“Todas esas cosas tienen que cambiar, tiene que haber programas preventivos, y repito ahí la formación es fundamental, pero también tiene que haber un régimen de consecuencia, y un Ministerio Público que lo aplique”, agregó la ministra.

Igualmente, dijo que es una vergüenza que la República Dominicana encabece la lista de jóvenes embarazadas en la región, indicando que dicha problemática no podrá resolverse si no se aborda directamente desde las escuelas.

“Ningún país lo ha resuelto sin abordarlo desde las escuelas, entonces yo sé que hay temas de valores, pero este también es un tema de derechos y de salud pública. Cuando se trata de derechos y de valores siempre será difícil que podamos estar todos de acuerdo, sin embargo, la sociedad tiene que ser capaz de avanzar”, enfatizó Jiménez.

La titular del Ministerio de la Mujer también sostuvo, que la posibilidad de avanzar debe cimentarse sobre la base de que prevalezcan los derechos, sobre todo el de la salud, el que a su juicio es fundamental en estos casos.

“Creo que las iglesias también juegan su rol, y que es importante la orientación que dan, difícil que una joven que esté en la iglesia esté embarazada con 12 o 13 años, ellos juegan un rol importante, pero sabemos que no todos los jóvenes están en las iglesias”, externó.

Jiménez indicó que el embarazo en adolescentes es un tema que hay que tocarlo y tratar todas sus aristas, donde todos y todas y sobre todo el Estado tienen que jugar el rol que le corresponde.

“No podemos seguir pensando que este país podrá avanzar si nuestras niñas y niños en lugar de estar en sus escuelas y hogares seguros, están en los hospitales trayendo niños al mundo, así no se combate el tema”, dijo Jiménez.

Violencia contra la mujer

Mayra Jiménez indicó que en lo referente a la violencia de la mujer en el país, la institución que dirige, Ministerio de la Mujer, presentó al presidente de la República, Luis Abinader, el proyecto “Plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres”, mediante el cual asegura se establecerá una política nacional que de una respuesta integral a dicha problemática.

“Tenemos un compromiso como Gobierno, el presidente lo prometió y lo vamos a cumplir para ir en auxilio de tantas mujeres que en diferentes rincones del país están en riesgo”, puntualizó.

En tal sentido, reprochó que si la sociedad no es capaz de dar una respuesta integral y coordinada, entonces seguirá sucediendo lo que se ha presentado hasta el momento, donde 118 feminicidios han ocurrido en lo que va de año.

“Eso es alarmante, eso es muy preocupante para cualquier sociedad, lo que tenemos ahora no es más, que el resultado de políticas públicas que no han sido correctas y no han ido al fondo del problema”, expresó.