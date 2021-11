(VIDEO) Ministra de la Juventud dice no hubo proceso de licitación; ex consultor asegura que no se hizo porque la paró

Loading the player... Comparte esta noticia EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luz del Alba Jiménez, ministra de la Juventud, dijo este jueves que no hubo proceso de licitación iniciado por la institución en la cual se denunció que la adjudicación fue favorecida a dos empresas, por un monto de $3 millones de pesos, las cuales alegadamente habían sido elegidas por ella. “Ahora mismo no, ahora estamos en el proceso, investigando y demás, para luego más adelante dar una respuesta”, respondió Jiménez, al ser abordada la tarde de hoy por El Nuevo Diario, a su salida de la Dirección de Ética Gubernamental. De su parte, Johnny Carpio, consultor jurídico del Ministerio, indicó que existe una documentación donde se evidencia que el referido proceso de licitación se anuló y que no se llegó a realizar. “Eso que están denunciando ellos ahí, no se corresponde con la verdad, porque no hubo licitación, y se pagará un espacio para dar los detalles referentes al caso”, indicó el abogado. Respuesta del destituido consultor jurídico MJ Tras El Nuevo Diario contactar hoy vía telefónica a José Manuel Vidal Tejeda, abogado y ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, este indicó que se haya o no materializado el proceso, este es un acto de corrupción administrativa según lo establece la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones de Servicios. “No se materializó porque yo no fui parte de la ejecución de ese acto, para no ser parte de la ejecución de ese acto procedí a hacer una denuncia de lo que se pretendía hacer”, dijo. Asimismo, manifestó que las alegadas empresas Gretmon y Sketch Prom, no cumplían con el pliego de condiciones ni tampoco con la ficha técnica requerida por ley. Díaz dijo que al momento de notificar la situación, el encargado de compras José Ramón Liria, le indicó que “la ministra lo que te está mandando es que le adjudiques a esas dos compañías específicamente”. “A mí, de manera personal en su despacho, me dijo que vaya a su oficina para explicarle que yo no la quiero adjudicar, aún ella ordenara que la adjudicara, entonces le dí las razones legales, jurídicas y penales por la cual no podíamos corresponder con eso”, acotó. El catedrático y abogado añadió que la funcionaria le dijo que “estaba tentando contra sus intereses, porque ella no podía pasar sin pena y sin gloria por ese Ministerio”, dijo Díaz que fueron las palabras textuales de Jiménez, alegadamente frente a su asistente que dijo se llama Juan Pablo Duarte. Amenazas a empleados Díaz también se refirió a supuestas amenazas producidas a empleados durante el proceso de la referida licitación, afirmando que cuando denunció el caso la ministra amenazó a la directora de Recursos Humanos en su despacho, con militares dentro, para que abandone el cargo. “Ella obliga a la persona de Recursos Humanos a que renuncie, sino ella la iba a explotar políticamente, ella militarizó el Ministerio de la Juventud, en cada puerta hay militares, nadie entra o sale sin que se notifique”, aseveró. Licitación El proceso de licitación fue denunciado por José Manuel Vidal Tejada, recién destituido consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, quien informó a José Ramón Liria, director de compras de la institución, sobre una notificación de corrupción. Vidal Tejeda hizo la acusación a través de una “notificación de informe sobre acto de corrupción proceso de compras y acciones administrativas en el Ministerio de la Juventud”, documento que fue facilitado a El Nuevo Diario. En tanto, el referido proceso denunciado por José Manuel Vidal Tejada aparece publicado en los procesos de la Dirección General de Compras y Contrataciones, con fecha del 8-10-2021 y finalizado el 19-10-2021, con la identificación MJ-CCC-CP-2021-0006, con la descripción de (Compra de equipos tecnológicos para ser utilizados por la institución, con un precio estimado de $2,387,799,62 pesos. Relacionado Comenta Comparte esta noticia Comenta