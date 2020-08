(VIDEO) Ministra de Cultura objeta cambio de nombre auditorio Enriquillo Sánchez por el de Juan Bosch; lo considera una “barbaridad”

View this post on Instagram

por el de Juan Bosch; lo considera una “barbaridad” / Tras el cambio de nombre del salón que rinde honor al intelectual Enriquillo Sánchez Mulet, para ponerle el de Juan Bosch, la ministra de Cultura, Carmen Heredia, dijo este lunes que es “increíble que se haya quitado el nombre de un auditorio que está cerrado, es el letrero que se está cambiando, y no estoy de acuerdo porque fue una barbaridad”. Explicó que el auditorio, actualmente, es un almacén porque la mayoría de las áreas del Ministerio de Cultura están en renovación, “pero no se terminaron y por ende hay muchos detalles por finalizar, y eso nos está causando problemas”, manifestó. En ese sentido, dijo reveló que, “los espacios físicos están inevitables, no hay área para poner los escritorios, hay problema con el techo y otros inconvenientes”. Video: Esta Noche Maríasela (@mariaselaalvarez). Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD