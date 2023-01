(VIDEO) Ministerio Público presenta dos testigos en caso “Operación 13”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó este jueves dos testigos en el juicio de fondo que se sigue a los encartados en Operación 13, para validar su acusación instrumentada en el fraude millonario de la Lotería Nacional en la efímera gestión de Luis Dicent, principal imputado.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la audiencia de juicio de fondo está en la presentación de pruebas del órgano fiscalizador y dentro de ellas los testimonios, indicando que hoy habló Sidfredo de la Rosa, quien fue el que tuvo contacto con el fraude a través del video.

“Él detectó irregularidades en sorteo (primero de mayo del 2021), se podría decir que fue quien dio inicio a estos acontecimientos, fueron acreditadas las teorías del caso del Ministerio Público”, sostuvo Camacho.

El magistrado citó a la directora de sorteos de la Lotería Nacional, Marelis Marelys Altagracia Howley Pérez, para que testificara, así que con estos testigos seguimos avanzando para demostrar los hechos y al final haya una sentencia condenatoria.

Sostuvo que la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, de cesar la prisión preventiva de William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, es una cuenta más en el rosario de irracionalidades en la valoración máxima de la prisión preventiva.

“Hasta ahora los tribunales han decidido manejar de manera matemática este plazo, no obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, se han encargado de decir que no es así, de todas maneras lo valoran, simulan para no contradecir estas decisiones, pero los hechos no nos parecen responsables”, indicó el magistrado.

De su lado, el abogado de los imputados que el tribunal le varió la prisión por arresto domiciliario e impedimento de salida, aseguró que el artículo 241 del Código Procesal Penal, establece que no se debe extender a más de un año de prisión preventiva, salvo que sea un caso declarado complejo.

“Este no puede pasar de 18 meses y eso ocurrió William Rosario Ortiz tenía 19 meses en Najayo, por tanto, correspondía la declaración del cese de la prisión preventiva y seguiremos con el proceso de fondo”, dijo Nicolás García.

La audiencia fue recesada para el 18 del mes en curso y continuarán con la presentación de testigos aportados por el órgano fiscalizador.

