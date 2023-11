(VIDEO) Minerd asegura no hay heridos por conato de incendio; despachan personal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Ángel Hernández y el director de comunicaciones de esa entidad, Rafael Alonso Rijo, aseguraron que no hay reportes de heridos por el conato de incendio ocurrido la mañana de este miércoles, pero que despacharon al personal, por los efectos del ciniestro.

«Lo que ustedes saben, yo sé, justamente que hay un conato de incendio y que los bomberos están trabajando para buscar la solución. El personal se ha despachado para higienizar el edificio», informó Hernández a la prensa.

De igual forma, descartó que el área de Compras y Contrataciones haya sido afectada por el fuego incipiente.

Mientras que Rijo explicó que de acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento el conato se produjo en la primera planta del ministerio en el área de gestión humana entre las 5:45 a 6:00 am de hoy, y que fue el personal de seguridad que se percató del humo y llamó a los bomberos.

«Había un personal, sobre todo en el área de comunicaciones, un personal que entra a la cinco de la mañana, ese personal salió… No hay ningún tipo de lesionados, no hay heridos, no hay personas que hayan tenido que ser levados a un centro asistencial», aseguró.

Sobre la posible causa del incendio, el director de Comunicaciones del Minerd dijo a los periodistas que se debe de esperar que los bomberos la determinen.

Al lugar se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, agentes de la Policía Nacional y decena de reporteros.