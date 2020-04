(VIDEO) Milly sobre muerte de su cuñado por COVID-19 “mi familia está devastada”

View this post on Instagram

La cantante dominicana Milly Quezada(@milly_quezada ) en una entrevista realizada por el comunicador Tony Dandrades(@tdandrades ), relata con gran pesar lo doloroso que ha sido la pérdida de su cuñado el pastor Fausto Arias el cual falleció este domingo por coronavirus. Video cortesía @tdandrades #elnuevodiariord