(VIDEO) Militar denuncia le niegan atenciones en Almacenes Unidos durante su servicio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un militar denunció este martes que el personal de la ferretería Almacenes Unidos se negó a brindarle servicio en la sucursal de la avenida Pedro A. Bobea esquina Sarasota, cuando acudió a cambiar una pieza de plomería que había comprado en el lugar.

Según se escucha en un audiovisual, el militar que prefirió mantener el anonimato, indicó que se encontraba en prestando servicio al momento de la negativa por parte del referido personal.

“Ellos me dijeron que no me podían atender porque se pasó el horario. Pregunté por un supervisor y el encargado de la puerta me cerró la puerta en la cara. Me dijeron que me eche cubitos de agua, siendo yo un militar que ando de servicio”, se escucha en el video.

Asimismo, indicó que mientras intentaba acceder al local el personal de la tienda prefirió atender a otra persona, a la cual le despacharon detergentes para piscina sin siquiera ponerle atención a su pedido.

El militar indicó en el audiovisual que este tipo de acciones son hechos penosos que pasan en la República Dominicana.

