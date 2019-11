(VIDEO) Miles de personas marchan este domingo por “Ni Una Menos”

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de este domingo, cientos de mujeres llegaron a la Avenida de la Salud, donde fueron convocadas para marchar contra la No Violencia de la Mujer. Los coloridos y los mensajes “Ni una menos” , “Vivas y Felices” son las consignas de las mujeres que hoy se alzan en defensa de las agresiones. #elnuevodiariord