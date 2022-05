(VIDEO) Milagros Ortiz advierte no permitirán aportes de empleados para el partido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La directora de Ética e Integridad Gubernamental y exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, advirtió este martes que la cotización obligatoria o aportes de empleados para una organización política cualquiera que sea, es un delito que no van a permitir en este gobierno “porque es el principio de la corrupción y nosotros tenemos un compromiso con la transparencia”.

Ortiz Bosch se expresó al ser abordada por miembros de la prensa en los pasillos del Palacio Nacional, donde dijo que en el pasado, hubo una cantidad de cientos de millones que se fueron en cotizaciones al partido de Gobierno de ese entonces, que primero llegaban a los funcionarios de turno y luego se distribuían.

Al ser cuestionada sobre si habrá sometimiento contra quienes hicieron esas practicas en el pasado, dijo “yo estoy hablando del presente, el pasado tiene el compromiso de que a lo mejor no se atrevieron a denunciarlo, la gente que me lo han dicho a mí, se les hacían descuentos hasta sin consultarles a ellos, entonces había que tener un cuidado con desmantelar la administración pública en un momento delicado, pero lo que no vamos a permitir es que ahora no se permita esa travesura”.

Destacar que al hacer la advertencia, Ortiz Bosch explicó que esos hechos son el principio de la corrupción porque “primero se pide para el partido y se aprende un sistema de evadir la responsabilidad y después se hace una generalización de la corrupción. Nosotros no vamos a permitir eso”.

“Queremos mandarle a decir a la ciudadanía y a todos los que están en la administración pública, que cualquiera que sea el pedido de un apoyo político para el partido están cometiendo un error y están desobedeciendo las leyes que rigen la vida de los partidos políticos”, expresó.

