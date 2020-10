(VIDEO) Milagros Germán sobre arreglos despacho: Decoré mi espacio con mis propios recursos

View this post on Instagram

remodelaciones / Un video colgado en Instagram evidencia el momento en que un grupo de colaboradores decoran una de las oficinas ubicadas en el Palacio Nacional al tiempo que la población dominicana convoca una manifestación en rechazo a los nuevos impuestos que figuran en el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2021. En el audiovisual se aprecia cuando son colgados cuadros, se colocan fotografías familiares y se posicionan artículos decorativos, al instante en que la directora de Comunicaciones de la Presidencia, Milagros Germán (@milagrosgerman), ubicada en la referida oficina exclama con alegría que será “la envidia de todo este Palacio”. En rechazo a estos nuevos impuestos, el partido minoritario Generación de Servidores convocó para este lunes una manifestación de protesta contra los nuevos impuestos que figuran en el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2021, en la Plaza de la Bandera de Santo Domingo a partir de las 5 de la tarde. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD