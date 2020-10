(VIDEO) Miky Woodz: “Soy muy selectivo con mis colegas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista urbano Miky Woodz reveló que en el género urbano procura ser muy selectivo con sus colegas y amistades, a razón de que el oportunismo de muchos suele superar el talento y las intenciones genuinas de entablar una amistad.

“Soy muy selectivo con mis colegas porque yo siempre he estado muy enfocado en mi carrera y no estoy para estar detrás de nadie. Desde el principio de mi carrera cuento con los que están. Hay muchas personas que el oportunismo habla más de ellos que el mismo talento. Muchas personas que pensé que eran cercanas nunca colaboraron conmigo y ahí fui descartando”.

Las declaraciones del boricua surgieron en el marco de una entrevista realizada en el espacio Alofoke Radio Show, donde también confesó que en términos de amistad prefiere mantenerse en “su esquina” y continuar ofreciendo buena música a sus fanáticos, a quienes aseguró, les debe su carrera.

Al cuestionársele sobre si ha tratado de cambiar su opinión a través del tiempo, Miguel Ángel Rodríguez, nombre de pila del artista, destacó que “hay cosas que en ese momento como nuevo talento no entendía. Ahora estoy en los zapatos de esas personas y lo entiendo, pero hay muchos que sé que lo hacían por no ayudarme o porque si me daban la oportunidad sabían que iba a brillar más que ellos”, pero también aprovechó para resaltar que los exponentes Juhn, Myke Towers, Chencho, Pusho, Darkiel son sus amigos.

Destacó que su explicación respecto al tema es que se cuestiona que un artista que este en su mejor momento no debería de cambiar su personalidad o la forma en la que antes trataba a sus amistades. “Yo soy de las personas que, si te debo algo, no puedo estar tranquilo. Yo te tiro y me encargo”, resaltó.

Miky Woodz también aprovechó para explicar porque nunca grabaría con el rapero Tekashi 69 argumentado que su fama se debe a la calle y que nunca le faltaría el respeto a quienes le dieron la oportunidad de ser reconocido en la industria de la música. “Yo nunca voy a ser más grande que las reglas de la calle o la opinión de la calle. Yo no puedo faltarles el respeto a ellos”, concluyó.

En el argot popular se conoce “chotear” o “chivatear” a delatar o revelar, y es conocido como un “código de la calle” mantener la lealtad o la fidelidad con quienes te rodean. Tras Tekashi 69 revelar a las autoridades quiénes eran los involucrados en la banda delictiva de la cual formaba parte, los comentarios y críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, cuestionando dónde había quedado la lealtad del artista en un momento cuando no debió violar el referido “código”.