(VIDEO) Mike Tyson “se vuelve loco” y golpea hombre lo molestó en un avión

EL NUEVO DIARIO, DEPORTES.- La ex estrella del boxeo, Mike Tyson, estalló ante el hostigamiento de un sujeto y lo golpeó durante un vuelo el miércoles por la noche, según se observa en un video que circula en las redes.

El excampeón de los pesos completos perdió la calma y agredió a la persona que estuvo molestándolo por varios minutos.

De acuerdo a unos videos publicados por TMZ Sports, la acción se produjo en un viaje de San Francisco a Florida. Aunque ‘Iron Mike’ en un inicio fue paciente con el hombre, acabó por perder los estribos y le lanzó varios golpes, que dejaron al individuo con heridas visibles en el rostro.

I mean, when you poke the bear what do you think is going to happen? 🤦 pic.twitter.com/hqg15NHOMv

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022