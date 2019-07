VIDEO: Mike Trout sobre Tatis Jr: “Él me parece es un jugador excitante”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En medio de las festividades del Juego de Estrellas Mike Trout, uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas habló maravillas del jugador dominicano Fernando Tatis Jr.

En medio de una rueda de prensa se escucha a un periodista diciéndole a Trout que hay jugadores que entienden que él es el jugador más excitante del juego, por lo que este le envió unos piropos hacia el nativo de San Pedro de Macorís.

“Si soy el más excitante, bueno…yo he escuchado hablar sobre Tatis Jr. No tenía tiempo para verlo, pero luego de verlo varias veces en vídeos, él si me parece un jugador excitante”, respondió un humilde Trout en inglés.

Tatis Jr., ha copado parte de la prensa norteamericano con sus jugadas, corrido de base y su agresividad en el juego.

Con 20 años y solo 55 partidos en Grandes Ligas, Tatis Jr., batea promedio de .327, con 14 jonrones y 33 remolcadas.

