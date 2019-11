(VIDEO) Mike Piazza es presentado como dirigente de Italia para el Clásico Mundial

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Mike Piazza es uno de los mejores jugadores de los últimos 30 años y es el máximo jonronero entre receptores en las Grandes Ligas. Gracias a eso, es miembro del Salón de la Fama desde el 2016. Ahora, tiene un nuevo reto en su carrera de béisbol; uno que conlleva mucho orgullo.

Recientemente, Piazza fue nombrado el nuevo dirigente del equipo de Italia, rumbo al Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2021. Piazza jugó para el equipo en el WBC 2006 y fue el técnico de bateo en el 2009 y 2013. Ahora, Piazza se convierte en el 10mo exjugador estrella en la MLB en ser dejado a cargo de un equipo con su ojo en el WBC.

Los otros son Omar Vizquel (Venezuela), Felipe Alou (República Dominicana), Joe Torre (Estados Unidos), Ernie Whitt (Canadá), Davey Johnson (Estados Unidos), Jim LeFebvre (China), Vinny Castilla (México), Barry Larkin (Brazil) y Tony Peña (República Dominicana).

Hall of Fame catcher Mike Piazza has been hired to manage Italy’s national baseball team. His strategy? “Be aggressive, take chances and do the little things right.”

— AP Sports (@AP_Sports) November 29, 2019