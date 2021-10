(VIDEO) Mike Bahía le pide matrimonio a Greeicy en el concierto de Alejandro Sanz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El cantante colombiano Mike Bahía le pidió matrimonio la noche del pasado sábado a su novia, la cantante y actriz Greeicy Rendón durante el concierto del astro español Alejandro Sanz, que se celebró en la ciudad de Miami.

En medio del show se proyectaron en las pantallas un video de Rendón y Bahía de distintos momentos emotivos. Acto seguido el intérprete de “Cuenta conmigo” se puso de rodillas y le propuso matrimonio a la cantante de “Tus besos”. Y ella aceptó emocionada.

Indica el medio Semana que mientras se escuchaba cómo el cantante decía que no quería que (Greeicy) se fuera nunca de su vida, ella permanecía de espalda viendo con asombro las imágenes.

Durante nueve años los artistas ha hecho partícipes a sus seguidores de su linda historia de amor. La pareja también es tendencia por los rumores de embarazo.

En la gira de conciertos que están realizando a la actriz de “La prepago” se le ha notado una pancita, que muchos dan por hecho se trata de un bebé en camino.

Sobre cómo se conocieron, han relatado en entrevistas que fue en una fiesta. “El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, reveló en una entrevista en 2019 a ‘Fans En Vivo’ por YouTube.

