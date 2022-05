(VIDEO) Mihail García rechaza servicios consulares de RD sean manejados por empresas privadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García manifestó que es muy penoso que se quiera privatizar el servicio consular de la República Dominicana, tras cuestionar si es que las autoridades nacionales piensan que en el país no hay competencias, porque desde hace un tiempo se ha notado la intención de que sea de manejo privado el servicio en algunas instituciones estatales.

“Yo lo que pregunto, ¿si en la República Dominicana no hay competencia para nada, que todo tiene que entregarlo a las empresas privadas o es este gobierno que piensa eso? Es que no puede ser que personas que son diplomáticos de carrera no tengan la capacidad para manejar el servicio consular en un determinado país”, puntualizó.

Alertó que de de ninguna manera se podría considerar entregar el sistema consular a una empresa privada, porque esto se podría tarta de un tema de seguridad nacional.

Junto a Enrique Mota, Prinyanka Rodríguez y Simón Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el comunicador también preguntó que de implementarse esa iniciativa cual sería la función de los cónsules de las diferentes ciudades.

Puntualizó que en la mayoría de los casos los cónsules son personas recaudadoras para que luego aporten dinero en las campaña, por lo que recomendó implementar un decreto realizado por el expresidente Danilo Medina, donde prohibía las facturas consulares.

“Si en la Ley de Servicios Exteriores o de Servicio Consular usted establece que los cónsules todos tienen que ser de carrera, inmediatamente los cónsules son de carrera se acaba el recaudo, porque no responde a un partido político, entonces eso es un tema de voluntad”, expresó.

Manifestó que es necesario establecer un esquema sistematizado donde el recaudo por servicios consulares vaya a una cuenta única de la Cancillería de la República y que si se quiere dar un incentivo que se transparentado.

“No puede ser que vayan como si eso fuera un colmado ¿Cuánto entró hoy?, eso no puede ser así”, exclamó.

En profesional de la comunicación se expresó así luego de que el pasado miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció a través de un comunicado de prensa que contratará empresas para operar servicios consulares.

