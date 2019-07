(VIDEO) Miguel Vargas dice trabajan para fortalecer y hacer crecer al PRD

View this post on Instagram

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado (@miguelvargasm), dijo este viernes que su principal prioridad es fortalecer el partido para tener la capacidad de presentar nuevas candidaturas en los próximos comicios de cara al 2020, tras ser cuestionado sobre la continuar o no la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea). #elnuevodiariord