(VIDEO) Miguel Vargas dice solicitará a Brasil evacuar a cinco estudiantes dominicanos en Wuhan

El canciller Miguel Vargas Maldonado (@miguelvargasm), aseguró este lunes que estudiantes los dominicanos en China, se encuentran en buen estado de salud. En otro orden dijo que no ha recibido informaciones referentes a la renuncia de Hugo Beras (@hugoberas), como candidato a la Alcaldía el Distrito Nacional. #elnuevodiariord