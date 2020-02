(VIDEO) Miguel Surun exige a Policía esclarezca muerte de abogado en SDO

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun, a través de un video exigió a las autoridades que sean esclarecidas las circunstancias en que falleció el abogado Argenis Martínez, en Santo Domingo Oeste. Surun, quien además hizo un llamado a los familiares de la víctima, agregó que una comisión conformada por profesionales del derecho visitará este miércoles el palacio de la Policía(@policiard ) para exigir que se inicie una investigación y se esclarezca si se trató de un asesinato. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord @procuraduriagralrd