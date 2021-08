(VIDEO) Miguel Ortega renuncia de Radio Educativa Dominicana y responsabiliza a organismos de inteligencia de su integridad física

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Miguel Ortega anunció este miércoles su renuncia como director de Radio y Televisión Educativa y responsabilizó a los organismos de inteligencia del Estado en caso de perder la vida.

“En el día de hoy yo puse mi renuncia Radio y Televisión Educativa, eso es irrevocable no quiero que me sigan llamando, que me intenten persuadir, yo voy a hablar a las 6 y si los servicios de inteligencia que me andan buscando pol to lo lao si ustedes ven que me matan no ha sido porque yo lo he provocado porque ando desarmado”, manifestó Ortega.

Indicó que hablará a las 6:00 PM y que durante cinco años arriesgó su vida para que el PRM llegue al poder y por que no lo hará en la actualidad.

Ortega ofreció estas declaraciones en una transmisión en vivo a través de Facebook.

