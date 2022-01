(VIDEO) Miguel Ortega asegura Gobierno miente cuando dice que el país está bien con galón de gasolina a 300 pesos

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Miguel Ortega aseguró este jueves que el Gobierno está mintiendo al revelar datos que afirman que la República Dominicana “está bien”, tras considerar que un país no puede estar bien cuando tiene los precios de los combustibles y productos de primera necesidad más elevados que nunca.

“Todos son manejos comunicacionales, el Gobierno miente cuando da esos datos. Es que no es verdad que las cosas están bien. En República Dominicana las cosas no están bien, no pueden estar bien las cosas cuando nosotros tenemos un galón de gasolina costando casi 300 pesos”, consideró.

Ortega realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Yannerys Paulino, Paola Marte, María Elena Antigua y Luis Pérez en el programa “El Mundo Hoy”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, planteó que si el Gobierno no asume con la verdad lo que ocurre en el país, va a terminar muy mal, tras considerar que hablando mentiras no es posible que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pueda hablar de una reelección.

El profesional de la locución sostuvo que la población elige a los presidentes para que gobiernen bien el país, asumiendo como responsabilidad controlar el precio de los combustibles, controlar la seguridad, y además, para que el costo de los productos sean accesibles para el pueblo.

“Cuando tú votas por una gente, tú la estás contratando para que gobierne el país, el pueblo contrató a ese presidente porque entendió que en el mensaje político que él daba iba a solucionar las cosas del país, pero no ha sido así, las cosas han empeorado, están más cara que con el gobierno que estaba”, expresó.

En otro orden, Ortega quien se juramentó el pasado martes en el Partido La Fuerza del Pueblo (FP), concluyó que lo que diferencia a esta organización política del PLD es que la misma cuenta con Leonel Fernández como dirigente, alguien que a su entender es una persona “decente y gobierna bien”.

“En el PLD está Danilo, que tiene rencores, persigue, maltrata y no tuvo capacidad”, externó.

