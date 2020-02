VÍDEO: Miguel Andújar conecta jonrón en debut pretemporada con Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORT CHARLOTTE, Florida — Luego de pasar gran parte de la temporada muerta rehabilitándose y después incorporando trabajos en nuevas posiciones, el infielder dominicano Miguel Andújar esperó para enfrentar lanzadores hasta que iniciaran los Entrenamientos de Primavera con los Yankees.

El quisqueyano necesitó apenas tres turnos en la Liga de la Toronja para exhibir el trueno que ha demostrado durante su carrera de Grandes Ligas.

Andújar se voló la cerca de la banda contraria en el partido de los Bombarderos el domingo contra los Rays. El batazo fue una buena señal ahora que el equipo de Nueva York busca que Andújar demuestre que está completamente recuperado de la lesión en el hombro derecho que lo mantuvo fuera de acción por la mayoría de la temporada pasada.

“Primero que todo, agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí y en salud”, dijo Andújar. “Debo reconocer que estaba muy entusiasmado por jugar otra vez”.

Andújar, quien cumplirá 25 años en marzo, terminó la jornada bateando de 3-1 con un ponche y un roletazo de out en su primer encuentro desde el 12 de marzo del 2019. Jugó cuatro capítulos en la tercera base, posición que defenderá otra vez probablemente el martes, según informó el dirigente Aaron Boone.

Con el colombiano Giovanny Urshela aparentemente afianzado como el antesalista titular para el Día Inaugural, Boone le comunicó a Andújar que pretende ampliar la versatilidad del infielder durante una visita a la República Dominicana en el invierno. Andújar pensó que fue una buena idea y le informó al piloto que ya había comenzado a manejar rodadas tanto en la primera base como en las praderas por cuenta propia, una iniciación que el quisqueyano continuó tras su llegada a la Florida.

“He progresado bastante bien”, declaró Andújar. “He visto buenos resultados en todo lo que he trabajado. Estoy entusiasmado por los resultados y ahora estoy esperando por esa oportunidad durante los partidos. No he estado en los jardines desde niño, pero aquí tengo buenos coaches. Lo que me han enseñado me ha ayudado bastante”.

Anuncios

Relacionado