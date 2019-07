(VIDEO) Miembros de la Cruz Roja hallan cadáver de un naufrago en Samaná

View this post on Instagram

Equipo de rescate de Cruz Roja y defensa Civil encuentran cadáver de náufrago en el Limón Luego de varios días de búsqueda insistente por parte de un equipo de rescate de la Cruz Roja y Defensa Civil en búsqueda de un pescador que naufragó, el mismo fue encontrado en la mañana de este domingo a dos millas del Cayo de Playa Morón, del Distrito Municipal del Limón, provincia Samaná. El náufrago fue identificado como Johan Francisco Severino, residente en la carretera Samaná-El Limón próximo a la estación de gas, buzo a pulmón, quien estuvo desaparecido en las aguas del mar desde el pasado miércoles, según reporte oficial. #elnuevodiariord