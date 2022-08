(VIDEO) Miembro FP espera PLD entienda “no es una opción de poder” y lo invita a aliarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nathanael Concepción, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo (FP), invitó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a ser “racional” y asumir que no tiene un candidato con la capacidad de competir con el expresidente Leonel Fernández; por eso, no representa una “opción real de poder para el 2024”.

Comentó que la Fuerza del Pueblo está construyendo una mayoría electoral, a través de una alianza con toda la ciudadanía dominicana; que aprovechó para extender al PLD para que tenga la posibilidad de volver juntos a gobernar y reencontrar de alguna manera la fuerza boschista.

“Si los compañeros del PLD entiende de manera racional su realidad, que no tienen una opción real de poder para el 2024, que ninguna encuesta le favorece para eso, que no tiene un candidato con capacidad de competir con el expresidente Fernández, pues claramente son bienvenidos a formar una alianza con la Fuerza del Pueblo, que permita de alguna manera el reencuentro de boschismo y posibilidad de volver juntos al poder”

Al ser entrevistado por Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Concepción sostuvo que a diferencia de la Fuerza del Pueblo, en el PLD “hay realmente un problema” con el padrón electoral y eso quedará demostrado en la consulta abierta del 16 de octubre.

“No se si no ha llamado la atención que el PLD no presente un padrón, yo animaría a que presenten su padrón. Yo cuestiono cuanta gente ellos tienen empadronada para votar y por qué no hacen el proceso con su padrón interno”, preguntó.

También, precisó que la Fuerza del Pueblo es un proyecto real, que tiene la capacidad de competir electoralmente, por ser una alternativa al modelo que rige la política actual.

Luego de asegurar que su partido superó con doscientos nuevos miembros, el millón de inscritos que notificó el pasado mes de julio ante la Junta Central Electoral, Concepción expuso que su partido está avanzado en el proceso de afiliación de nuevos miembros.

“Nuestra meta es poder tener un millón quinientos pronto y luego cerrar en dos millones esa primera etapa. Tenemos un proceso de afiliación tradicional, donde los dirigentes van casa por casa con formulario y tenemos otro proceso que también es digital, tenemos una modalidad mixta con dos plataformas”, expuso.

Garantizó que el pueblo ha mostrado simpatía por la Fuerza del Pueblo en cada una de las encuestas y al mismo tiempo, invitó a todo “aquel que quiera comprobarlo a que realice su propia medición”.

“Esa simpatía que tiene el presidente Fernández, la estamos organizando en torno al partido que ha fundado el presidente Fernández; por tanto, nosotros estamos traduciendo esa simpatía en registros partidarios”, emitió.

