(VIDEO) Miembro del Pleno de la CC revela auditoría a Donald no ha sido puesta en agenda

Miembro del Pleno de la CC revela auditoría a Donald no ha sido puesta en agenda

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro y secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas, afirmó este domingo que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue mal informado con relación a que en ese órgano se alteran actas.

Al ser entrevistada por Francisco Tavárez para sus programas El Demócrata y Más Allá de la Curva, se refirió a la investigación que realizó una comisión de la Cámara de Diputados, que recomendó que los cinco miembros del órgano extra poder sean sometidos a un juicio político por el pleno legislativo.

Los integrantes de la Cámara de Cuentas desde abril de 2021 son Janel Ramírez, presidente, Elsa María Catano, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, Mario Fernández Burgos y Elsa Peña, miembros.

Tolentino de Mckenzie dijo que las declaraciones de Pacheco le sorprendieron, por lo que entiende que recibió unas informaciones probablemente de manera verbal, quizás de alguien de su confianza, pero que le han mal informado.

“Nos sorprendieron mucho, porque el señor Pacheco conoce todas las interioridades de la Cámara de Cuentas y yo pienso que a él lo han sorprendido en su buena fe”, precisó.

Sus declaraciones, sostuvo, son fáciles de desmontar y lo invitó a que él en una sesión que sea transmitida y así la ciudadanía se pueda hacer eco y conocer de una vez por todas lo que acontece en la Cámara de Cuentas, sin que nadie tenga que interpretarla ni contarle.

Sugirió a Pacheco que proyecte una sesión del Pleno de la de su preferencia y que concomitantemente cada diputado tenga un acta inextensa impresa, de la que elaboran en la Secretaría General del órgano y pueda ir haciendo un chequeo de lo acontecido.

De esa manera aseguró, comprobarán que en las actas se colocan absolutamente todo lo que sucede, a excepción de cuando un miembro hace alguna modificación de sus expresiones, que no es contrario a la norma sino que lo establece el Reglamento.

Consideró que los legisladores van a reconsiderar esa recomendación de juicio político, porque si hacen el ejercicio que plantea, verán que las denuncias no obedecen a la verdad. “Hagan lo que espera la ciudadanía y es mostrar la verdad. Aspiro a eso”, indicó.

Insistió en que la situación que se vive al interior de ese órgano es convulsa, porque ha faltado respeto a las posiciones divergentes. Refutó que las tres mujeres del Pleno hayan usurpado funciones del presidente de la entidad ni intentado entorpecer el proceso y que han actuado contrario a lo que ha dicho el titular, de supuestos plenos ilegales.

Fueron ellas, aseguró, quienes salvaron la situación y llevaron a ese pleno a la legalidad, cuando el presidente, violentando el procedimiento interno, intentó cerrar una sesión y ausentarse junto al miembro Mario Fernández, lo que es contrario al Reglamento.

Se trató de un tema muy sensible, que por la responsabilidad que debe de tener un miembro de la Cámara de Cuentas, manejando información sensible y confidencial, no la puede compartir en este momento.

“Pero fue un acto de responsabilidad de estas tres miembros continuarla y la historia se encargará en su momento de darla a conocer al Ministerio Público”, expresó, tras agregar que probablemente quienes hoy tengan un juicio distinto van a decir que injusto hemos sido.

Y añadió: “Estas tres mujeres fueron valientes e inclusive dejaron en juego su reputación. Años de servicio intachable en la administración pública y en sus vidas personales como ente social que sólo nos hemos visto golpeado hoy, protegiendo una entidad que nosotros juramos cumplir”.

Invitó a entrar al portal de la CC y verificar quienes firman la mayoría de las auditorías, que están sirviendo de base a los casos que están judicializados en este momento.

Calumnia

Calificó de calumnia que quieran vincularla con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Puntualizó que comenzó a trabajar en la administración pública en el año 1993, durante el Gobierno de Joaquín Balaguer y que desde entonces, hasta ser seleccionada en la Cámara de Cuentas, desempeñó funciones en las sucesivas administraciones de los diferentes partidos.

Recordó que comenzó a trabajar como directora de Planificación y Desarrollo en Hacienda, tras ganar un concurso interno en abril de 2017, unos meses después que Guerrero fue designado como ministro.

“Fuera de eso no tengo ningún otro vínculo ni familiar, ni de amistad, ni de ningún otro tipo con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero”, expresó.

En su historial profesional, manifestó, no van a encontrar ninguna recomendación de partido político o persona, porque siempre se ha desempeñado, sea en la cooperación internacional o en el sector público, por concurso o en base a esfuerzo y a capacitación continua. Reveló que transfirió a la Cuenta Única del Tesoro RD$128,350, haciendo la devolución de 15 días pagados en exceso por Hacienda, al coincidir el mes con su elección en la CC y ya la nómina haber sido enviada.

Auditoría Donald Guerrero

Con relación a la auditoría a la gestión de Donald Guerrero como ministro de Hacienda, Tolentino dijo que el presidente Ramírez no la ha puesto en agenda.

Explicó que al estar inhibida del caso del Ministerio de Hacienda de manera específica, en el momento que esa auditoría sea puesta en agenda para conocimiento del Pleno, la responsabilidad de ser aprobada o no va a caer sobre el presidente de la CC.

La reglamentación establece que cuando hay empate, el voto del presidente es decisivo porque vale por dos. “Entonces no es por Tomasina Tolentino que no se ha aprobado esa auditoría”, insistió.

“Es él que no la ha puesto en agenda para que ellos decidan. De repente nos sorprenden y los cuatro votan a favor. No lo sé, porque como le decía, yo no tengo ninguna información con relación a Hacienda o cualquier auditoría o investigación especial relacionada, porque estoy inhibida desde que llegué a la Cámara de Cuentas”, apuntó.

Probó que no tiene temor, pues ha actuado de conformidad a la ley y cuando entiende que la decisión de la mayoría se aparta de su criterio, ha tomado inclusive la opción legal de presentar un voto disidente. Además, que ha querido en todo momento blindar los procesos institucionales para que no sean vulnerables y precisamente para evitar que estén permeados de la corrupción.

Auditorías y personal

“Bueno, yo le puedo decir que las auditorías que han sido aprobadas y revisadas han cumplido el debido proceso y tienen suficiente hallazgo para llegar a la Procuraduría para que sean casos judicializados como lo que están actualmente”, Planteó. Actualmente tienen unas 169 auditorías en distintos estadios.

Dijo que las tres miembros que hoy son cuestionadas, son las que han propuesto por escrito en comunicaciones para que se haga concurso público para contratar nuevo personal. En esta gestión de la CC han entrado 147 personas, 75 de ellos auditores.

Tienen 215 vacantes en este momento y favorece que los ingresos se hagan por concurso para que se elija lo mejor, indicó la funcionaria.

