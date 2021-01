(VIDEO) Miembro de la CC en su segundo interrogatorio: “Donde me llamen, llego sin miedo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Margarita Melenciano, miembro titular de la Cámara de Cuentas, asistió este miércoles a su segundo interrogatorio en la Procuraduría General de la República (PGR) y allí, en un discurso determinante, aseguró que “donde me llamen, llego sin miedo”.

Melenciano se mostró firme al asegurar que es su deber como funcionaria pública responder por sus actos y labores en la Cámara de Cuentas, entidad que está en la lupa del Ministerio Público por supuestamente obstruir a la justicia en la emisión de informes y auditorías de presuntos actos de corrupción.

“Como todos mis actos están hechos conforme a la normativa jurídica, no tengo nada que temer”, enfatizó Melenciano a su salida del interrogatorio, donde ya había testificado sobre sus constantes votos disidentes a los informes que han venido rindiendo sus demás compañeros titulares de la Cámara de Cuentas.

Cuando la prensa cuestionó a Melenciano sobre otro posible interrogatorio, la titular se limitó a responder que “cada vez” que la contacten, estará a la disposición de la justicia porque considera que es “un acto de responsabilidad”.

Asimismo, la funcionaria pública no reveló detalles sobre el interrogatorio dirigido por el Ministerio Público porque, como explicó, la institución está en la fase de investigación en la que no se pueden externar datos de las indagatorias.

“Sólo puedo decir que estoy obligada a rendir cuentas y no me puedo negar. El que no quiera ser investigado, que no acepte un cargo público”, reiteró la auditora recordando así su discurso previo a su primer interrogatorio en la PGR.

Melenciano manifestó que su carrera en la administración pública ya lleva 55 años y que, por tanto, no debe sentir temor ante las indagatorias de las autoridades y se desligó afirmando que en caso de que exista una supuesta obstrucción a la justicia -como aseguran los procuradores- sería el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien “debería responder por esos hechos”.

Como se refirió, Melenciano asiste a la Procuraduría en calidad de miembro titular porque las autoridades han detectado una supuesta traba de la máxima institución fiscalizadora para emitir informes que pudieran sustentar las investigaciones del Ministerio Público.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones la funcionaria ha resaltado que durante “muchas auditorías” su voto disidente permaneció en el pleno porque, como dijo, encontró supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Interior y Policía, las Fuerzas Armadas y el Ejército.

“Son muchos casos y hay de todo”, había dicho Melenciano previo a su primer interrogatorio en el Ministerio Público.

Melenciano expresó su rechazo a la exclusión de estos hallazgos en los informes de la Cámara de Cuentas y manifestó su posición firme de llevar estas supuestas irregularidades a instancias de mayor peso a fin de que sean investigadas.

Asimismo, la miembro del pleno fiscalizador sostuvo que no va a cambiar su posición disidente y reiteró que los informes tienen hallazgos que deben ser indagados.