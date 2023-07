(VIDEO) Micky López pide disculpa a comunicadores; dice que sus palabras fueron «desviadas»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, interrogó este lunes a los comunicadores Sergio Carlo, Pedro Jiménez y Alfredo de la Cruz y al empresario vegano Miguel Arturo López Florencia (Micky López), tras la denuncia de los tres primeros de haber recibido supuestas amenazas por parte del último.

A su salida del interrogatorio, López pidió una disculpa a los comunicadores y a la prensa en general, asegurando que no era su intención amenazar a los profesionales y que sus palabras fueron «desviadas».

«Nosotros somos fiel cumplidor de lo que dijo el Ministerio Público, vinimos aquí a una vista para aclarar ciertas palabras que fueron desviadas. No fue mi intención (…), mi intención no fue eso nunca, mi intención es que mi proceso, que se ha llevado, tiene tres años, un mes y varios días que hemos estado parados y lo que queremos es que siga otro proceso. Estamos de acuerdo con que la prensa haga su labor, si me equivoqué con la prensa yo pido totalmente disculpa a todos», expresó López.

Aseguró que el acuerdo que hicieron fue amigable.

De su lado, el comunicador Pedro Jiménez, quien fue el primero en hacer la denuncia, indicó que durante el interrogatorio cada quien expuso su posición sobre el caso.

Afirmó que se trató de un ejercicio democrático, de libre expresión, algo «que fue muy bien entendido por las partes.».

«El Ministerio Público estableció algunas medidas cautelares y nosotros hemos logrado lo que queríamos, que era la paz nuestra, la tranquilidad, la libertad de poder seguir hablando sin ningún miedo y de caminar por el país libre y voluntariamente», expresó Jiménez.

Agregó que entre lo acordado, está que López debe mantenerse alejado de ellos y no establecer ninguna comunicación con ellos.

«López se comprometió a cumplir lo acordado. Incluso él, de una manera aparentemente sincera, pidió disculpa y dijo que no era su intención hacer esto», dijo.

Se recuerda que tras Jiménez hacer la denuncia, recibió el respaldo de comunicadores y periodistas, además del partido la Fuerza del Pueblo (FP), el cual expresó su total rechazo a este tipo de situación en el país.

