(VIDEO) Michelle Ortiz promete crear un banco de emprendimiento para emprendedores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a diputada de la circunscripción uno del Distrito Nacional por el Partido Acción Liberal (PAL) y aliados, Michelle Ortiz, sostuvo que de llegar al Senado creará un banco de emprendimiento, que les brindará a los comunitarios que aspiran a emprender su negocio, una asesoría y seguimientos de cómo administrarse debidamente.

“Yo soy de las que creo que no sirve de nada tu darles préstamos a las personas para que emprendan si no saben cómo reproducir su capital, por eso es mi objetivo educarlos y también creo que las asesorías financieras deben ser dadas desde las escuelas”, indicó.

La postulante a una curul en la Cámara de Diputados fue entrevistada por el comunicador Jaime Rincón, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Ortiz sostuvo que como una forma de continuar ayudando a los emprendedores, transformará las canchas y clubes en centros de formación técnico profesional para así ayudarles a que se capaciten debidamente para el emprendimiento.

Asimismo, aclaró que con esto no se busca eliminar la función principal de los espacios de recreación de los comunitarios, sino que se sub utilizará para ayudar a que en los mismos se trasformen en centros culturales y de capacitación

Ley de 0 centavos

“Si no te pago con mentas, no me devuelvas con mentas, cámbiamelos por proyectos de bienestar y desarrollo social”, este será el eslogan que formará parte de la Ley de 0 Centavos que impulsará la también viceministra en licencia de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud.

Plantea que los centavos con los que se quedan los establecimientos comerciales, sean llevados a una fundación que se llamará República Dominicana para que sean invertidos en proyecto en sin fines de lucro que beneficien al país.

La candidata señaló que impulsará la construcción de un hospital general y traumatológico en la circunscripción 1, ya que forma parte de un compromiso social del Gobierno con esa demarcación, e invitó a la digitalización del sistema de salud nacional.

