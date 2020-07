(VIDEO) Michelle Ortiz pide a dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido de Acción Liberal (PAL), Michelle Ortiz, pidió este domingo a los dominicanos que hasta el momento no han acudido a ejercer su derecho al voto que vayan a las urnas, asegurando que las autoridades están aplicando los protocolos necesarios ante la pandemia COVID-19.

Luego de realizar su voto la aspirante a ocupar un puesto en la Cámara de Diputados, agregó que los delegados electorales estaban cumpliendo con las disposiciones dispuestas por la Junta Central Electoral.

“El COVID-19 no ha sido la excusa para que las personas vengan a votar, me sorprende porque pensaba que, por el virus, no vendrían”, precisó.

Michell Ortiz aspira ganar la diputación por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.

Anuncios

Relacionado