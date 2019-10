(VIDEO) Michael Jordan llora al inaugurar centros médicos para personas desfavorecidas de su comunidad

EL NUEVO DIARIO, CHARLOTTE.- La exsuperestrella Michael Jordan no pudo contener la emoción cuando este jueves inauguró en Charlotte la primera de las dos clínicas médicas que él y su familia financiaron para brindar atención básica de salud a los miembros desfavorecidos de la comunidad.

El seis veces campeón de la NBA y dueño mayoritario de los Charlotte Hornets estuvo presente en la gran inauguración de la Clínica Médica Familiar Michael Jordan de Novant Health, que tuvo un coste de siete millones de dólares.

Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jordan cuando dijo que “es algo muy emotivo para mí poder retribuir a una comunidad que me ha apoyado a lo largo de los años”.

“I think what drives me is that I know this clinic is needed within the community, and it’s going to provide a certain service.” Michael Jordan talks about the first of two medical clinics he’s fully funded in Charlotte, North Carolina pic.twitter.com/n9eXy1nYOY

— TODAY (@TODAYshow) October 18, 2019