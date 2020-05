(VIDEO) Merenguera Juliana O´Neal sorprende a fanaticos con candidatura a diputada por la Fuerza del Pueblo

View this post on Instagram

La popular merenguera Juliana O'Neal(@mambodejuliana ) anunció sus aspiraciones a diputada por la circunscripción 1 de Santo Domingo Este por el partido la Fuerza del Pueblo(@fpcomunica ). Juliana, quien en los últimos años ha vivido una lucha contra el cáncer, sorprendió a su fanaticada la noche de este viernes con un video en su cuenta de Instagram, donde presenta su candidatura para las próximas elecciones del 5 de julio. #elnuevodiariord