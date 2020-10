(VIDEO) Mentalidad limitante ¿Es positiva o negativa?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Consuelo García, psicóloga clínica y especialista en modificación conductual, definió este martes la mentalidad limitante como un conjunto de actitudes, pensamientos y creencias que posee el ser humano a nivel mental y que un individuo cree que son reales y positivas, cuando en realidad son negativas e impiden que los objetivos propuestos se lleven a cabo.

“Vemos gente muy emprendedora, con mentalidad emprendedora que quiere salir adelante, con muchas ideas para realizar, y por una razón u otra nunca lleva a termino nada”, expresó García.

La psicóloga emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 3:50).

La también terapista familiar y de pareja, dicho que dicha acción se corresponde con una mentalidad limitante de las personas, razón por lo cual asegura no es algo que se crea de la noche a la mañana.

“Es un conjunto de situaciones que se dan a lo largo de la vida de las personas, desde que somos niños se va creando lo que es una mentalidad limitante, poco a poco los padres inculcan en sus hijos los no puedo, no puedes hacer eso, no sirves para nada, entre otros”, aseveró.

García también dijo que en dichas limitaciones radica en cómo las personas se hablan así mismos en determinadas situaciones en las que tiene que reaccionar a alguna situación.

“Las actitudes negativas lo que hacen es obstaculizarte a ti mismo las metas que quieres lograr”, aseveró.