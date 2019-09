(VIDEO): Menor reportado como desaparecido en Los Ríos supuestamente estaba secuestrado por unos haitianos

View this post on Instagram

supuestamente estaba secuestrado por unos haitianos EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Familiares de Jhoel Jiménez, el niño que fue reportado este jueves como desaparecido en el sector Los Ríos del Distrito Nacional,, informaron que el menor ya apareció y que estaba secuestrado por unos nacionales haitianos. Según versiones extraoficiales, los vecinos decidieron investigar a los extranjeros, quienes residen en el mismo sector, al percatarse que uno de ellos envió al menor de 11 años a comprar algo en el colmado. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do