(VIDEO) Médicos paralizan labores en protesta por riesgos representa infraestructura hospital de Dajabón

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Ante el riesgo que representa la actual infraestructura física del hospital provincial Matías Ramón Mella, en Dajabón, médicos que prestan servicios allí decidieron paralizar sus labores la mañana de este jueves.

Durante una rueda de prensa en la explanada frontal del centro de salud, los galenos pidieron a las autoridades que los reubiquen en otras instalaciones ya sean públicas o privadas, hasta tanto sean terminada la construcción del nuevo edificio que se lleva a cabo en esta zona fronteriza.

Vestidos de negro y en señal de luto, realizaron un recorrido por las instalaciones del centro asistencial, mostrando el progresivo deterioro que presentan áreas de consultas, salas de post parto, preparto, cirugía; así como también los baños de otras habitaciones para el cuidado de pacientes.

Pedazos del techo fueron observados en el suelo, grietas y moho en las paredes, lo que dijeron constituye un riesgo para usuarios que visitan este hospital.

La directiva de este gremio manifestaron que en numerosas ocasiones se han reunido con las autoridades del ministerio de salud, pero no han recibido una respuesta favorable por lo que no laborarán hasta tanto no sean cumplidos sus pedimentos.

