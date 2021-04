(VIDEO) Médicos anuncian no prestarán servicio a pacientes de ARS a partir del próximo miércoles en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, anunció este miércoles que para el próximo 21 de este mes los galenos no prestarán servicio a los pacientes de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), como protesta en demanda de una serie de reivindicaciones.

“Solamente se atenderán las emergencias y los pacientes en estado crítico”, manifestó el titular del CMD, al tiempo que advirtió que la lucha se ha radicalizado.

El gremio ha reclamado en las últimas semanas el incremento de los honorarios que reciben de las aseguradoras por la atención a los afiliados en el régimen contributivo.

“Tenemos 14 años con los mismos honorarios y tarifas, desde que inició el sistema contributivo”, indicó Suero.

“Sin embargo, los grandes banqueros, los que no estudiaron medicina, no ven pacientes, no se infectan de covid, o sida reciben las grandes ganancias del sistema”, añadió.

Suero se expresó en esos términos durante una marcha que inició en el Hospital de la Mujer, de la avenida Bolívar.