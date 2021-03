(VIDEO) “Me brindó todo lo que yo quisiera”: El Jeffrey revela que tuvo un encuentro con “Satanás”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El popular merenguero El Jeffrey reveló que tuvo un encuentro con Satanás, quien le ofreció brindarle “todo lo que él quisiera”.

Las declaraciones de José Gabriel Severino, nombre de pila del artista, surgieron en el marco de una entrevista que cedió para el espacio digital Alofoke Radio Show, donde además aseguró que su encuentro con Satanás fue “en la piel de una persona muy importante y famosa”, mientras tocaba una fiesta hace muchos años.

Al explicar que la cicatriz que tiene en la frente sucedió dentro del marco de una actividad sobrenatural, el intérprete de éxitos como “Mi tierra” y “Si yo me vuelvo a enamorar”, inició narrando que “Satanás vino a mi presencia en el cuerpo de una persona que no voy a mencionar porque es excesivamente famoso. Estaba tocando en una fiesta, estaba el papá de Michael Jackson, Joe, y Donald Trump”.

Añadió que “Cuando termina la fiesta, una persona llega y me dice ‘Yo te puedo brindar todo lo que tú quieras, Grammy, no te va a faltar nada, esto que está aquí va a ser poco’. No te voy a negar que me estaba gustando la propuesta y mi esposa dijo ‘No, tú no le puedes dar nada, Dios sí le puede dar'”.

El merenguero de 51 años, prosiguió relatando que quedó hipnotizado por la propuesta, que era a cambio de su alma, momento en que su esposa intervino y fue agredida por “Satanás”.

Agregó que su esposa desbarató todo, y pese a que tenían una villa para dormir, decidieron irse de la fiesta y fue entonces cuando tuvieron un accidente y ella se hizo la misma herida, el siete, que El Jeffrey tiene en la frente.

“Salimos e iba manejando y parece ser que alguien me movió y la puso a ella y cuando yo despierto estoy encima de ella y ella con la frente sobre la autopista. Ahí yo entendí que él me estaba hiponizando y mi esposa me salvó”.