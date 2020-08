(VIDEO) Mayra Jiménez: Imagen Ministerio de la Mujer está trastornada por corrupción y populismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mayra Jiménez, próxima titular del Ministerio de la Mujer, informó este miércoles que la institución que asumirá el próximo 16 agosto, tiene una imagen trastornada debido al uso del populismo y la corrupción con la cual ha sido manejada, el cual empaña el rol principal para el cual fue concebido.

Tras responder sobre la percepción generalizada de que en el Ministerio de la Mujer no se realiza nada y que funciona como un “huacal de botellas”, la próxima ministra manifestó que detrás de esa creencia hay mucho desconocimiento sobre la funcionalidad del mismo.

“Pienso que es un Ministerio que no le han permitido jugar su rol, y lo han usado como a otras instituciones del Estado para populismo, y eso es corrupción, lo digo de manera responsable, eso es corrupción”, puntualizó Jiménez.

La próxima ministra emitió sus declaraciones tras ser entrevistada por las comunicadoras Mariasela Álvarez, Camila García Durán, y Diana Lora, en el programa Esta Noche Mariasela, que se transmite por la planta televisora de Color Visión.

Asimismo, dijo que esa imagen le hace daño a una institución que está llamada a concebir políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

“Hay muchos temas en el país por atender, que ese Ministerio debería estar promoviendo”, aseveró.

En ese orden, sostuvo que aunque la institución no esté realizando sus funciones esenciales no es motivo para que se decida cerrarlo, ya que asegura muchas otras no están realizando sus funciones.

Indicó que en el Ministerio de la Mujer ella no es una desconocida, y que Abinader está designando en el mismo a personas equilibradas.

Al ser abordada sobre si le tomó por sorpresa la designación como titular del Ministerio de la Mujer, Jiménez indicó que no se sorprendió del todo ya que previamente el presidente electo Luis Abinader realizó una ponderación de las opciones que posee.

“Hasta tanto no sale ese tuit nadie puede decir que está designado”, manifestó la próxima ministra.

Asimismo, agradeció a Abinader por darle la oportunidad de servirle al país desde el Estado.

