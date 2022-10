Mayobanex afirma el PLD está contento de realizar un proceso que muchos apostaron fracasaría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mayobanex Escoto Vásquez, manifestó que esa organización política “está contenta” porque realizó con éxito y sin laceraciones un proceso que muchos apostaban fracasaría.

Precisó que la forma en que se desarrolló la Consulta Ciudadana, es un ejemplo del fortalecimiento existente en el partido morado, pero sobre todo, destacó que el hecho de que los postulantes hayan felicitado al aspirante electo, se traduce en la apertura del nuevo Partido de la Liberación Dominicana.

“Nos sentimos muy contentos , hay fiesta en el PLD, porque logramos realizar con éxito esta gran jornada de consulta, primero porque es único en el país, primera vez que un partido realiza este tipo de actividad y nos fue bien”, emitió.

Al ser entrevistado por Samuel Sierra y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Escoto Vásquez sostuvo que un partido demuestra unión cuando quienes lo encabezan se unen para perseguir el mismo objetivo y “eso es lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana”.

“Tuvimos que montar 2,732 mesas y 1589 recintos, que eso normalmente lo monta la Junta Central Electoral, eso no lo monta un partido y uno como partido lo que hace es que va y lleva la gente a votar, ahora tuvimos que hacerlo todo, por eso el PLD está contento”, comentó.

Recalcó que a su partido le fue bien porque este proceso, que inició con seis aspirantes, pudo completar su objetivo sin traumas, sin nada que lamentar y dejando como resultado una candidato pre electo para la contienda electoral de 2024.

“Abel Martínez ganó por encima del 60%, todavía faltan algunas actas, porque todavía no hemos tirado el último boletín, porque hay algunas actas a las que los compañeros no pudieron acceder al internet y la mandaron física en la valija y la estamos recogiendo”, recordó.

Aún no es candidato

El dirigente político aclaró que aunque el alcalde de Santiago, Abel Martínez haya ganado con más del 60% de los votos la consulta de pasado domingo, no significa que sea el candidato definitivo de esa organización, debido a que este es un proceso que no está contemplado por la Ley de Partidos ; por tanto, si mañana alguno de sus miembros decide aspirar el PLD no puede negarle la oportunidad.

“Esto es totalmente fuera de la Ley de Partidos, esto es una consulta, ahora bien, para final del año que viene, para octubre, sí tenemos que hacer la elección del precandidato, para eso, hay tres modalidades: por aclamación, puede ser a través del mismo Comité Central en una asamblea de delegados puede ser también sometiendo nuevamente a una votación, estas son posibilidades”, indicó.

Precisó que si el día de mañana alguna persona decide postularse, el partido no puede negarle la oportunidad, partiendo de ahí el Comité Político tendrá que elegir la modalidad, a través de la que seleccionará su candidato.

Relacionado