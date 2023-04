VIDEO: Max Scherzer es expulsado tras ser revisado por los árbitros

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El as de los Mets, Max Scherzer, fue expulsado del juego del miércoles ante los Dodgers por una aparente violación del uso de sustancias pegajosas.

Scherzer fue expulsado justo antes del comienzo de la parte baja del cuarto inning, luego de que los umpires le revisaran las manos y el guante.

Max Scherzer was ejected between innings after a heated conversation with the umpiring crew pic.twitter.com/mqMkOnzchb

— SNY (@SNYtv) April 19, 2023