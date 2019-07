(VIDEO) Matt Chapman jonronea y remolca seis carreras para los Atléticos

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- El antesalista Matt Chapman pegó jonrón de tres carreras, triple y doble de tres anotaciones contribuyendo con una destacada ofensiva en la victoria de los Atléticos de Oakland por 12-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Chapman disparó su cuadrangular número 21, despachando la pelota a la calle en la quinta entrada llevando a dos corredores por delante al cazar la serpentina del abridor Andrew Heaney.

El tercera base terminó con seis carreras remolcadas de las 12 que lograron los Atléticos.

Matt Chapman homers (21) on a line drive to right off Andrew Heaney

Exit Velocity 104 MPH

Distance 373 FT

Launch Angle 20.83#RootedInOakland vs #TheHaloWay pic.twitter.com/J9dU9wZQ7p

