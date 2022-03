(VIDEO) Matías Bosch dice hay un manto de impunidad en torno a AFP; llama afiliados a movilizarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Matías Bosch, profesor universitario y miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna, sostuvo este miércoles que en el país hay un manto de impunidad en torno a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), para que un pequeño grupo económico pueda hacer lo que quiera con el dinero de los afiliados, por lo que invitó a la gente a movilizarse para lograr una “verdadera seguridad social”.

“Necesitamos de manera cívica, pacífica y democrática, que el Congreso, el Gobierno y los tribunales nos escuchen porque aquí lo que hay es un manto de impunidad para que a la gente se le pueda hacer con sus pensiones lo que quiera y no pase nada, necesitamos cambiar esta ley para tener verdadera seguridad social y no un negocio seguro”, expresó.

Bosch fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 36:23).

Dijo que el descuento que realizaron las AFP al universo de las cuentas de capitalización individual viola la Ley 87-01 de Seguridad Social, que indica que el objetivo de la administración de los fondos es invertirlo para que se incrementen, se garantice rentabilidad y la gente tenga el derecho a elegir en qué cartera de inversión se invierte su dinero.

“¿En qué se está invirtiendo, qué tipo de moneda, de actividad, cuáles son los riesgos?, nada de eso se ha cumplido, la gente porque se dio cuenta vio que tenían miles de pesos menos entre enero y marzo y cuando eso se sumó superó los RD$8,000 millones”, expuso.

Cuestionó que la explicación de la pérdida multimillonaria se encuentre en la variación del dólar respecto al peso y que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) no rinda las cuentas debidas ni las exija, cuando se trata de una “afectación concreta y real”.

“Pero además y muy importante, se le dice a las personas no se preocupen, cuando el valor del dólar respecto al peso crezca, esos miles de millones se van a reponer, pero para las personas a las cuales se le está calculando la pensión hoy no sirve dentro de un mes o tres mese”, expresó.

Indicó que junto al Observatorio Nacional para la Defensa de Los Derechos del Consumidor (ONPECO), han creado un formulario dónde las personas que se vieron afectadas por esto pueden registrar sus datos, a fin de emprender una acción colectiva de carácter legal para que se devuelvan los fondos “sustraídos” y se sancione a las personas y entidades responsables.

También dijo que todos los actores e instancias políticas tienen una responsabilidad frente a lo que ha ocurrido, porque “durante 21 años han sostenido un sistema de pensiones que no va a dar más del 30 % de los salarios a los trabajadores cuando se retiren”.

En ese orden, dijo que sustentan el proyecto que busca eliminar las AFP y las ARS y postulan a la vez un sistema de “verdadera seguridad social”, porque en estos momentos República Dominicana cuenta con un modelo “fallido” que ya no existe prácticamente en ningún país.

“Lo que estamos proponiendo es que el sistema de pensiones le asegure a cada persona una pensión que le cubra su nivel de ingreso y sea de por vida y que además, si la persona fallece y hay personas que dependían económicamente de ella no se le quite el dinero. Lo que tenemos en el país es una anomalía y no es problema del sector privado, sino de seis grupos económicos que tienen capturada la seguridad social”, añadió.

Relacionado