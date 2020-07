(VIDEO) Matan a dirigente del PRM en medio de balacera en colegio electoral del Simón Bolívar

View this post on Instagram

Una persona muerta y tres heridas es el resultado de una balacera orginada frente al colegio electoral que opera en el politécnico Nuestra Señora del Carmen, en el sector Simón Bolívar del Distrito Nacional. De acuerdo a reportes extraoficiales, la víctima aun sin identificar, pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea). Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #DominicanaDecide2020