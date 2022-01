(VIDEO) Massiel Taveras le saca los “trapitos al sol” a su hermana Isaura; da su versión de los hechos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora y ex modelo, Massiel Taveras, publicó un video en su canal de YouTube en donde le saca los trapitos al sol a su hermana la también, presentadora de TV, Isaura Taveras, tras esta alegar que tenía problemas de locura.

El audiovisual de casi una hora y media, fue realizado por la también actriz para dejar en claro que la encargada de su salud mental es ella, buscando dejar ir situaciones que han ido afectándola de manera emocional.

Una de las confesiones que hace Taveras a su hermana es que esta se casó con el esposo de una de sus amigas, alegando que es una quita marido.

“Rita Isaura, tú sabes lo que es una locura, una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga, salir almorzar, tener conexión. Y de buenas a primeras, meses después casarte con el hombre de tu amiga”, manifestó.

La ex Miss RD Universo, también manifestó que venía sufriendo un alto rechazo de parte de Isaura desde el momento que fue elegida en el certamen de belleza para representar al país, realizándole muchas veces comentarios que iban deteriorando la relación.

Tras hablar sobre el trato recibido por su hermana, lo calificó como inquisitivo, crítico, tirano, frío e incómodo, incluyendo el rechazo en muchas ocasiones.

Taveras manifestó que luego de la entrevista que le hiciera el periodista José Peguero su madre recibió una llamada telefónica, haciendo pública unas notas escritas que contenían lo que supuestamente en una llamada le hiciera Isaura a su madre.

“Aquí está la loca esa, en una entrevista hablando como que si yo le tuviera envidia. Dímele a ella que se controle y que a mí no me mencione. Que yo a ella no la menciono ni para bien, ni para mal”, citó.

Hizo un llamado a Isaura donde le dijo que cualquier ajuste de cuentas debió de comunicarse con ella y como hermanas lo resolver, “y no llamar a su madre para decirle todo lo que dijiste”.

Sostuvo que en el único momento en que Isaura “suena”, es cuando está hace mención o alusión a ella, diciendo que no genera noticia y que se “guinda” de los demás para seguir vigente.

“Te responderé igual que tú, cómo no eres noticia y yo si, entonces sueñas cuando mencionas, así que no digas que no mencionas ni para bien ni para mal. Al contrario que vergüenza da que cuñado estoy en la cúspide de un logro no me mencionas, ahora cuando algo no sale bien, ahí si”, aseveró.

Taveras aseguró que decidió abrir la boca tras 15 años de “engañar al público”, ostentando una exitosa relación de apoyo y confianza de hermanas siendo esto una falsa y fallándole a su “niña interior”.

