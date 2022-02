(VIDEO) Masajista Miguel Aquino asegura masajes eróticos son terapia; llama a no juzgar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miguel Aquino, Coach y terapeuta, aseguró que el hecho de que una fémina opte por darse un masaje erótico no es algo que deba ser cuestionado por la sociedad, debido a que esta práctica más que un masaje es una terapia en la que se usan como recursos los aromas y el contacto físico sin necesidad de llegar a la penetración.

Explicó que muchas personas están conscientes de la realidad en este tipo de masajes, sin embargo, agregó que no lo practican por temor a ser juzgados por la sociedad.

“Es la doble moral en realidad, porque las personas quieren vivir para la sociedad y no es que no les guste. Quienes critican estos masajes son quienes prefieren dárselo a escondidas, vivimos en una sociedad donde la gente vive más para el otro y piensa mucho en el qué dirán. Muchos prefieren mantener el estatus ante los que dicen, ay!, ella es seria porque no se da masajes”, consideró.

Michell fue entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra.Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 06:01).

“Que tú te des un masajes no quiere decir que estás teniendo relaciones sexuales con el masajista, tú te das un masaje de este tipo, porque tú entiendes la función que realmente cumple y que no es para tener coito sexual”, subrayó.

El terapeuta, explicó que en su caso lo que diferencia un masaje erótico de los demás, es que este involucra posiciones sexuales, que no van más allá del contacto físico.

“Esto no involucra un final feliz, simplemente se masajean los glúteos, en algunos lugares utilizan toallas para masajear los glúteos, pero en mi caso cuando voy a dar un masaje de full relajación retiramos la toalla”, expresó.

De igual forma, el experto en el tema también habló de la importancia del respeto al momento de ejercer como masajista, asegurando que esta es una profesión al igual que otras, que se rige bajo un criterio ético.

“Las personas que van están vulnerables, están a expensa de lo que yo diga, entonces, yo respetarla y no pasarme aunque estén pidiéndolo no está pensando bien, cuando se pasa esa calentura, lo que va hacer que usted vuelva es que yo no me pasé. Ese profesionalismo no se puede perder porque usted fue por un masaje, no por otra cosa y hay que saber diferenciar”, indicó.

De igual forma, se refirió al papel que juegan las fragancias, manifestando que dependiendo el tipo de olor que se utilice cumple con una función específica.

“La lavanda sirve para la ansiedad y cumple con la función de calmar, esto combinado con la técnica correcta ayuda a que las personas se relajen y no quieran irse”, explicó.

