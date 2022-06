(VIDEO) Martín Polanco plantea se cree ley para que boutiques coloquen al menos 20% de producción local 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diseñador de moda y asesor de imagen dominicano Martín Polanco planteó que se promueva una ley que garantice que las boutiques en el territorio nacional coloquen al menos un 20% de los productos fabricados por colegas dominicanos para contribuir a dignificar la carrera de diseño de modas en el país y brindar estabilidad al gremio.

“Haciendo eso vamos a lograr que el artesano cada vez más vaya avanzando, descubriendo cuáles son las cosas negativas que puede ir cambiando, pero si hacemos los productos y se nos quedan en las manos cómo avanzamos, eso es lo que tiene que ser, yo no pido reconocimiento, sino que ayuden a ver de qué manera podemos evolucionar”, expuso.

Aseguró que este es un país que le gusta consumir ropa y vestir bien, pero aún “tenemos el complejo de Guacanagarix”, por lo que se opta por lo de fuera antes que elegir la producción local.

Polanco fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

“Aquí hay muchos profesionales buenos en el área de la costura, pero si yo hago un diseño y se queda ahí, para yo comprar y hacerlo de nuevo necesito dinero, y esa musa se va frisando porque no me dan la oportunidad de ir creando constantemente, entonces he ahí el problema, el consumo, por eso es que el diseñador dominicano fácilmente se va desgastando”, agregó.

“La vuelta al mundo en chacabana”

Durante la entrevista el diseñador indicó que en estos momentos se encuentra a punto de empezar el tour de su más reciente proyecto “La vuelta al mundo en chacabana”, el cual iniciará formalmente en Venecia, luego irá a Roma y culminará en Milán, la ciudad más importante de la moda italiana.

“Ahora me encuentro con la necesidad de que nosotros como marca país presentemos al mundo un producto tan exquisito como es la guayabera, y yo como arriesgado me tomé la iniciativa de hacer eso”, expresó.

Consideró que este proyecto significa un paso importante porque van a ir posicionando cada vez más un producto “de origen dominicano” y que ahora mismo tiene gran auge a nivel mundial, al igual que muchos otros de características latinas.

