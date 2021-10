(VIDEO) Marta Heredia anuncia cambios en su carrera; dice hará gira internacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante Marta Heredia Rivas, quien reapareció en las redes con un drástico cambio físico, manifestó que su ausencia en los medios se debió a que estaba trabajando en silencio, con el objetivo de darle el rumbo indicado a su carrera artística.

“Decidí tomar mi carrera como lo primero en mi vida después de Dios, enfocarme y desaparecerme de los lugares en los que yo no encuentro ningún tipo de beneficio personal, ni profesional, y dedicarme a darle la forma que yo quiero a mi carrera”, manifestó.

Heredia Rivas emitió estas declaraciones durante una entrevista realizada en el programa Novedades, conducido por Laurie Peña, el cual se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 43:30)

Heredia Rivas aprovechó el espacio para anunciar una gira internacional y nuevas colaboraciones musicales, entre ellas, seis canciones con el artista urbano Lápiz Consciente, a quien calificó como el pionero de este género musical en el país.

De igual forma, confesó que estaría encantada de realizar una colaboración con las artistas urbanas La Perversa y Tokischa, definiendo a esta última como una muy bella persona, y asegurando que no siempre lo que pasa en televisión es la realidad de cada artista.

“Tokischa es muy chula, Tokischa es chévere, ella está en su mundo y no gasta el tiempo en críticas, si no en trabajar, y eso es algo que a me agrada mucho de ella”, indicó la artista.

