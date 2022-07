(VIDEO) Maritza Hernández exige “acaben con la narrativa de que el PLD es corrupto, eso no es así”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, pidió este martes que el país acabe con la narrativa de que esa organización política es corrupta porque “eso no es así” y la mayoría de las personas que hoy señalan por estar vinculados a presuntos actos de corrupción, es gente que se “enganchó” al partido.

“Si ustedes vienen a ver son personas que no vienen de larga data en el PLD, son personas que han entrado por amigos, se han enganchado y han entrado en un error que cometió el PLD, de llevar a ser parte del partido personas que había decidido llevar a la administración pública, eso no es necesario, usted puede ser funcionario sin ser miembro del PLD”, expresó.

En ese sentido, la precandidata presidencial dijo que aboga por un programa de gobierno plural y participativo de las capacidades de los dominicanos, sin importar a qué organización partidaria pertenezcan.

Hernández fue entrevistada por los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Al ofrecer su parecer sobre si se ha polarizado la lucha por alcanzar la nominación presidencial del PLD entre los precandidatos Abel Martínez y Margarita Cedeño, Hernández sostuvo que “hasta que no se canta el out 27 no se acaba el juego”.

“El hecho de que el PLD haya promovido que se mantuvieran las primarias abiertas, aunque se quiera decir lo contrario, significa que hay un pueblo dominicano que está ahí y que va a tomar la decisión”, agregó.

Durante la entrevista, Hernández manifestó que en el país muchos políticos que tendrían una misma narrativa sobre la corrupción y darle oportunidades a la juventud y cuando llegan al poder no dan la posibilidad y en ese sentido abogó porque “aprendamos a ser personas íntegras y coherentes porque es lo que se necesita”.

“Es lo que vamos hacer, que la nueva juventud y los que ya no son tan jóvenes vean la admiración y el respeto hacia un político que se está levantando, un liderazgo, por eso habló de mi liderazgo frente a las fuerzas vivas de la República Dominicana como una mujer coherente”, manifestó.

En ese orden, expresó que se presenta ante la población dominicana como un nuevo liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana y una mujer que “puede cambiar de opinión, pero de principios no”.

Dijo además, que el pueblo dominicano está en una condición de apatía e indiferencia porque “le ofrecieron tantas cosas hermosas y luego le dieron un golpe en la cara”, por lo que le propone los ciudadanos que observen y que vean si tiene el carácter, la capacidad y la coherencia que debe tener un político.

PLD

La dirigente política aseguró que el PLD es el principal partido de oposición de la República Dominicana y el más grande en términos de membresía, las cuales se están validando con miras a la campaña electoral.

“Es un silencio a voces es el partido mayoritario, aunque se quiera decir lo contrario porque si no hubiese sido así, entonces en las elecciones pasadas del 2020 se hubiesen dividido los votos como se sacaron en las primarias en octubre y sin embargo no fue así, eso significa que el PLD sigue siendo el mayor partido de oposición”, expresó.

Relacionado