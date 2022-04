(VIDEO) Maritza Hernández dice PLD “no cometerá un segundo error” en próxima consulta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Maritza Hernández, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que la organización partidaria evitará para su próxima consulta inducir la elección de un precandidato para que llegue a ser el candidato oficial, sobre todo, porque no va a cometer “un segundo error”.

“Se comentaba que ahora es porque ha sido la segunda (refiriéndose a Margarita Cedeño), pero antes se decía que no, que el partido no la quería, al final de cuentas tú te pones a ver que son voces de camino y a veces yo prefiero pensar que el PLD no cometería un segundo error”, expresó.

Así se expresó Hernández en torno a los rumores de que Cedeño es la precandidata favorita del presidente del PLD, Danilo Medina, tema que confesó le causa mucha jocosidad.

La política fue entrevistada por los comunicadores Melvin de Jesús y Germán Yael Feliz, en el programa “Agenda del Pueblo”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Expuso que el primer error que cometió la organización fue en las primarias internas del 2018, cuando fue la única mujer entre los 10 precandidatos de aquel entonces y su participación fue “invisibilizada” por el partido.

“En una democracia, ya en el siglo 21, no es cierto que se le puede negar a una parte de la sociedad, como es una mujer, darle visibilidad, primer error, segundo error fue que muchos compañeros se retractaron, no participaron y se confundió el hecho de que una persona sea conocida como si fuera aceptación del voto”, sostuvo.

Dijo que ahora también hay confusión, porque muchos de ellos, que tienen 20 y 16 años en la palestra pública confunden cuando hacen encuestas de, “entre si son conocidos o si son queridos para presidentes”, hay una diferencia muy grande

“Hay una diferencia muy grande, por eso digo que sería un error no ver con pinzas lo que es realmente, porque el hecho de que alguien me conozca no significa que eso va a repercutir en votos y ahora se está dando con tres compañeros de nosotros”, añadió.

Consulta

Hernández precisó que el PLD celebrará una consulta abierta para darle la oportunidad a los miembros del partido y a todos los dominicanos que no están inscritos en la organización partidaria ni en otra, de que puedan votar y decidir cuál será el próximo candidato presidencial de la organización partidaria.

“Esa es una forma de democracia directa que a mí me encanta, yo soy una abanderada de la democracia, porque creo que es el mejor sistema que existe en los países, en donde puedes tener la oportunidad de decir, qué te gusta y qué no estás de acuerdo”, manifestó.

