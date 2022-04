(VIDEO) Mariotti dice Danilo ya cumplió y él mismo descarta otra gestión; postura ante reforma constitucional es innegociable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó este jueves que el expresidente de la República, Danilo Medina, es el primero que descarta la posibilidad de ser rehabilitado constitucionalmente para optar por una nueva gestión gubernamental y particularmente considera que el ex mandatario ya cumplió e hizo una obra de gobierno que cada día se agiganta y se reconoce más.

“Cuando la gente comienza y dice ‘Ay Dios, este desastre, nos cambiaron burro por cáscara’, esa obra crece y se agiganta, entonces yo no creo que el compañero de manera real esté interesado en eso”, sostuvo.

Así se expresó Mariotti al ser preguntado si la postura del PLD ante la propuesta de reforma constitucional cambiaría si se rehabilitará a Medina, a lo que respondió que su posición es innegociable, porque “después que ese carro arranca en el Congreso no lo para nadie”.

El peledeísta fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Mariotti sostuvo que lo que en el fondo con esta propuesta de reforma constitucional es bajar el porcentaje del 50+1, establecido para ganar la candidatura presidencial.

“Luis ganó con una mayoría de la minoría, aquí no votó un 48 %, no nos perdamos, entonces hay terror, hay miedo a salir del poder y nosotros en eso no nos vamos a transar y en esa misma línea está la Fuerza del Pueblo y el PRD, ahora vamos a ver si Homero va a poder con eso”, expuso.

En cuanto a la advertencia del vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, de que sin el apoyo de los partidos continuará impulsando la reforma, sostuvo que el propio perremeísta sabría que actuar por encima de los partidos políticos más grandes del país en un contexto anterior era imposible y ahora mucho más.

También dijo que el PLD no tiene la más mínima intención de salir del diálogo, porque el país se encuentra en momentos muy difíciles, en los que el servicio de la deuda, en lo que va de año, se llevó entre intereses y aportes al capital 80 mil millones de pesos.

“Con un crecimiento desorbitado del déficit, un nivel de endeudamiento que nos sabemos a donde vamos a llegar, sin una respuesta al campo dominicano, en momentos en que se vaticinan hambrunas, escasez, que la inflación no va a menguar, entonces aparece mi amigo Homero Figueroa metiendo en el ambiente un desatino total”, añadió.

Reforma electoral

Mariotti sostuvo que la Junta Central Electoral (JCE) le ha dado al diálogo que ha promovido el Gobierno “el toque de gracia” al haber depositado ayer en el Senado de la República dos proyectos de ley para modificar la Ley 33-18, de Partidos y la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, porque con ello está procurando que esas discusiones se aborten.

También manifestó que la JCE no quiere ninguna responsabilidad con los partidos políticos y es por ello que buscaría no participar en el proceso de elecciones internas de las organizaciones partidarias.

“Yo no sé qué quiere la JCE en cuanto a sus funciones, hoy hay una reunión que convoca Fopredom y estamos en conversaciones con el PRD y la Fuerza del Pueblo, para ver cuál es el curso de acción común, pero eso no se puede quedar así”, añadió.

Financiamiento a clínicas

Sobre el anuncio del presidente Abinader, de que dispondrán un fondo de 2,000 millones de pesos para prestarlos en condiciones especiales al sector de salud privada, el peledeísta dijo no criticar la medida, pero le resulta paradójico por el momento en que se toma.

Dijo que apoyar las inversiones en el ámbito de la salud es una acción que agrega valor, pero cuestionó que se haga a través del Fondo Avance Salud Bandex, que es una entidad para el desarrollo y fomento de las exportaciones.

“Si yo hubiese sido presidente mejor doy esas facilidades vía el Banco de Reservas, ahora ¿era el momento preciso cuando los productores están preñados de incertidumbres, cargados de estrés de cara a un porvenir incierto y la misma sociedad, usted anunciar voy apoyar las clínicas?, perfecto, esos errores en materia de comunicación son positivos para el PLD y la oposición”, expuso.

Consulta

El secretario general precisó que el 16 de octubre van a ir a un proceso de consulta para escoger el o la aspirante presidencial del PLD y eso no lo va a impedir absolutamente nadie y exhortó a sus compañeros y compañeras de partidos no dejarse confundir, porque “son la única organización partidaria que puede sacar al oficialista del poder”.

“El PLD es el único partido que puede sacar al PRM del poder. La única alianza del PLD es con el PLD, no se lleven de cuentos de camino, el PLD es el principal partido de oposición de la República Dominicana”, concluyó.

